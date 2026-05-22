মাদকবিরোধী পরামর্শ
‘ই-সিগারেটকে কোনোভাবেই নিরাপদ মনে করার সুযোগ নেই’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২২ এপ্রিল ২০২৬ প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭৭তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। এইবারের বিষয়টি ছিল —' ই-সিগারেট জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি না বিকল্প? ' উক্ত পরামর্শ সভা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
ধূমপান, মাদকের বিরুদ্ধে যারা সচেতনতামূলক কাজ করে, তাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত? এর উত্তরে ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘ই-সিগারেট বা ভ্যাপিং সাধারণ সিগারেটের কোনো নিরাপদ বিকল্প বা ধূমপান ছাড়ার মাধ্যম নয়। ধূমপানের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান অনড় থাকতে হবে এবং ই-সিগারেটকেও 'না' বলতে হবে। এটি "ভাতের বদলে আলু খাওয়ার মতো" কোনো বিষয় নয় যে একে প্রমোট করা যাবে। ই-সিগারেটকে কোনোভাবেই ‘হালাল’ বা নিরাপদ মনে করার সুযোগ নেই; ক্ষতি মানেই ক্ষতি, তা সাধারণ সিগারেট হোক বা ই-সিগারেট।’