অনেকেই মাদক যে একটা খারাপ জিনিস এই বিষয়টা মানতে চায় না

মাদকবিরোধী পরামর্শ
অনেকেই মাদক যে একটা খারাপ জিনিস এই বিষয়টা মানতে চায় না
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন ডা. ফারজানা রহমান সহযোগী অধ্যাপক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। তিনি ‘শিশু কিশোরদের বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা এবং বাবা-মার করণীয় ‘—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সন্তান যখন তার ভুল বুঝতে পারে তখন বাবা-মায়ের কি রকম ব্যবহার করা উচিৎ? এমন প্রশ্নের উত্তরে ডা. ফারজানা রহমান বলেন, অনেকেই আছে তারা যে ভুল করেছে বা মাদক যে একটা খারাপ জিনিস এই বিষয়টা মানতে চায় না। তারা এটাকে সবার থেকে লুকিয়ে রাখে। এমনকি বাবা-মা ও এই বিষয়টাকে সবার থেকে আড়াল করতে চায়। এটাকে তারা মনে করে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ হিসেবে। সবার আগে বুঝতে হবে মাদকের এই আসক্তির একটা চিকিৎসা আছে। মাদককে অপরাধ নয়, এটাকে একটা অসুখ হিসেবে দেখতে হবে। সন্তান যদি বুঝতে পারে তারা যা করছে সেটা ঠিক করছে না। তার এখান থেকে বের হওয়া উচিৎ তখন বাবা-মায়ের উচিৎ তাদের পাশে দাঁড়ানো। সে একবার ভুল করেছে বলেই যে সারাজীবন ভুল করে যাবে এমনটা ভাবার কারণ নেই। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে যখন সন্তান স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইবে তখন বাবা-মাকেই সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিতে হবে। এই ভুলগুলোকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। সঠিক চিকিৎসা নিতে পারলে মাদকের আসক্তি থেকে মুক্তি সম্ভব। মাদক থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন ইচ্ছা শক্তি।