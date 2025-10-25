মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে গেলে কাউন্সিলিং এবং মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত

মাদকবিরোধী পরামর্শ
মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে গেলে কাউন্সিলিং এবং মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত
প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভায় আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের উক্ত আয়োজনে ‘মানসিক চাপ সামলাবেন কীভাবে’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন তিনি। পরামর্শ সভার আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত অংশটি তুলে ধরা হলো।
মানসিক চাপ প্রসঙ্গ ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘কোনো চিন্তা যদি ব্যক্তিকে বিপর্যস্ত করে তোলে তাহলে বুঝতে হবে ব্যক্তিটি মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকেই সিগারেটে আসক্ত হন, ঘুমের ওষুধ খান। অনেকেই আবার মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েন। তাৎক্ষনিকভাবে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকেই মাদক নেওয়া শুরু করে। এর থেকে পরবর্তী সময়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে গেলে কাউন্সিলিং এবং মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।’