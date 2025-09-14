মাদকবিরোধী পরামর্শ
মাদক স্বাভাবিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে দিনাজপুর সদর উপজেলার কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায়। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন দিনাজপুর এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজের সহাকারী অধ্যাপক জলধি নাথ রায়, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. শাহ-নেওয়াজ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় অধ্যাপক জলধি নাথ রায় বলেন, সাময়িক আনন্দ লাভের জন্য বা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল হয়নি বা পরিবারে বাবা-মায়ের ঝগড়া-বিবাদ —এসব থেকেই মাদকের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়। মাদক প্রথমে মানসিক চাহিদা তৈরি করে। তারপর এটি শারীরিক চাহিদার দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং একপর্যায়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদক স্বাভাবিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এ সময় বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের বর্ণনা দিয়ে প্রতিটির কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানান তিনি। তিনি বলেন, সুচিকিৎসা ও ভালোবাসার মাধ্যমে যে কাউকে মাদক থেকে মুক্ত করা সম্ভব। তাই পরিবারকে পাশে থাকতে হবে, চিকিৎসা করাতে হবে।