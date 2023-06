মাদক: প্রতিরোধই সর্বোত্তম চিকিৎসা

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে হ্যালুসিনোজেনস গোত্রভুক্ত মাদকের আগ্রাসন দেখে চমকে উঠতে হয়েছে আমাদের। এ গ্রুপের মাদক এলএসডি আসক্ত কতিপয় যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ভিডিও ফুটেজে দেখেছি, গ্রেপ্তারের কারণে কোনো ভয় কিংবা প্রতিক্রিয়া তাদের অভিব্যক্তিতে দেখা যায়নি।

গ্রেপ্তার হওয়ার পরও কেন আসক্ত তরুণেরা ছিল প্রতিক্রিয়াহীন, নির্বিকার কিংবা হাসিমুখে? এ প্রশ্নের উত্তর জানার আগে জেনে নিতে হবে হ্যালুসিনোজেনস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

এটি এসেছে লাতিন শব্দ Allucinan থেকে। এর অর্থ dream to wonder in mind. চারপাশ প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা, আবেগ-অনুভূতি, এর প্রকাশসহ অন্য মানসিক প্রক্রিয়াগুলো বদলে দেয় কিংবা বিকৃত করে দেয় এ মাদক। যথাযথ চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পায়, ভেতরের শক্তি কিংবা তাগিদ উৎসাহ-আকাঙ্ক্ষা-চাহিদা—সবকিছু দখলে নেয় মাদক।