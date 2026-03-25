সন্তানকে সৃজনশীল কাজে যুক্ত রাখার উপায়

সন্তানকে সৃজনশীল কাজে যুক্ত রাখার উপায়
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৩ সালে ২০ মে (শনিবার) প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্ট আয়োজিত ১৬৮তম এ সভায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানা প্রশ্নে উত্তর দেন বিজ্ঞ আলোচকেরা।
সভায় বিশেষজ্ঞরা বলেন, সন্তানদের কেবল প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের সৃজনশীল ও শারীরিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখা জরুরি। এর ফলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং অন্যের সাথে অমূলক তুলনা করার প্রবণতা কমে আসে।
সন্তানদের সৃজনশীল রাখার কিছু উপায়:
হাতে কলমে কাজ: ছবি আঁকা, ক্যালিগ্রাফি বা মাটির কাজ।
পারিবারিক সময়: প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা প্রযুক্তি সরিয়ে রেখে সন্তানদের সাথে গল্প করা।
শখের চর্চা: বই পড়া, বাগান করা কিংবা বাদ্যযন্ত্র শেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান।
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের চাকচিক্য যে সব সময় বাস্তব নয়, সেই বোধটি সন্তানদের মধ্যে গেঁথে দিতে হবে। সন্তানদের সৃজনশীলতায় যুক্ত করা কেবল তাদের সময় কাটানোর মাধ্যম নয়, বরং এটি তাদের মানসিক প্রশান্তির একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।