‘যে লক্ষণগুলো দেখা দিলে সন্তানের সঙ্গে একান্তে সরাসরি কথা বলা উচিত’

নিজস্ব প্রতিবেদক
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২০ মার্চ ১৬৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন এই আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের  মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম ‘শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক অশান্তি: মাদকের প্রভাব’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

শিশু-কিশোরদের মাদক ও প্রযুক্তি আসক্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখলে সন্তান মাদক কিংবা প্রযুক্তিতে আসক্ত কিনা সহজে বোঝা যাবে। যেমন যদি দেখেন আপনার সন্তানের বন্ধু হঠাৎ করে পরিবর্তন হচ্ছে, রাত জাগছে, সকালে উঠতে পারছে না, পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিচ্ছন্ন থাকছে না, মিথ্যা বলছে, পরিবারের দামি জিনিসপত্র হারিয়ে যাচ্ছে, বাথরুমে বেশি সময় কাটাচ্ছে, খিটখিটে মেজাজের হয়ে যাচ্ছে—এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে সন্তানের সঙ্গে একান্তে কথা বলুন। সন্তানকে সরাসরি তার সমস্যার বিষয়ে অবহিত করুন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন।’

