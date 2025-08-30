প্রযুক্তি মাদক ব্যাপ্তির একটি বড় কারণ

প্রযুক্তি আসক্তি
প্রযুক্তি মাদক ব্যাপ্তির একটি বড় কারণ
বাংলাদেশের বহু শিশু এখন মাদকাসক্ত। সমাজের সব শ্রেণীর শিশু এই ভয়াল নেশার ফাঁদে আটকা পড়েছে। এটি থেকে তারা বের হতে পারছে না। এ ব্যাপারে প্রথম আলো ট্রাস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নানা কথা বলেছেন বিশিষ্ট মনোরোগ চিকিৎসক ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ হয় ২০১৭ সালের ১২ জুলাই। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মুসলিমা জাহান। উক্ত সাক্ষাৎকার থেকে শিশুর মাদকাসক্তি বিষয়ে একটি প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো।