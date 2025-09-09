শিশু লালন–পালন করার প্রক্রিয়াই প্যারেন্টিং

প্যারেন্টিং
শিশু লালন–পালন করার প্রক্রিয়াই প্যারেন্টিং
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২৯ নভেম্বর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ডা. মোহিত কামাল। তিনি ‘গণতান্ত্রিক প্যারেন্টিং কী ও কেমন’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
‘গণতান্ত্রিক প্যারেন্টিং কী ও কেমন’—এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে হলে প্রথমেই আসে প্যারেন্টিং প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে ডা. মোহিত কামাল বলেন, ‘সহজ কথায় শিশু লালন–পালন করার প্রক্রিয়াকে প্যারেন্টিং বলে। জীবন সুন্দর করার জন্য ভালো প্যারেন্টিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই প্যারেন্টিংয়ের শুরুটা কিন্তু হয় গর্ভবস্থা থেকে। গর্ভবস্থায় মা যদি প্রশান্তিতে থাকে, উদ্বিগ্ন মুক্ত থাকে, পরিবারের সদস্যদের আদর–ভালোবাসা পায়, সঠিক চিকিৎসা পায় তাহলে মা একধরণের আত্নবিশ্বাস অর্জন করে। এই আত্মবিশ্বাস গর্ভের সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত হয়। আপরদিকে গর্ভবস্থায় মা যাদি আদর, ভালোবাসা না পায়, উদ্বেগ–উৎকন্ঠায় থাকে এটি গর্ভের সন্তনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং নিরাপদে সন্তান প্রসবের প্যারেন্টিংয়ের কাজটা গর্ভবস্থায়ই শুরু করতে হবে।’