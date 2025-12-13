মাদকবিরোধী আন্দোলন

বেড়ে উঠার সময় থেকেই সন্তানের প্রতি মনোযোগী হতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২৯ জানুয়ারি প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক ‘সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কি সচেতন’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো।

সভায় অনেকে প্রশ্ন করেন সন্তানের সঙ্গে অভিভাবকের আচার-আচরণ কেমন হবে? এর উত্তরে ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘ প্রথম কথা হলো, অভিভাবকেরা সন্তানের কাছে নিজেকে স্বচ্ছ রাখবেন। সন্তানকে সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলা শেখাবেন। সন্তানের সামনে মিথ্যাচার করবেন না। বেড়ে উঠার সময় থেকেই সন্তানের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। সন্তান তার অনুভূতিগুলো, যেমন আনন্দ–বেদনা, হাসি–কান্না, রাগ ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছে কি না, সেটি মা–বাবাকে খেয়াল করতে হবে। সন্তানের সঠিক চাওয়াটা মা–বাবাকে পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে।’

