বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানের মন বুঝতে ভুল করছেন না তো?

বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানের মন বুঝতে ভুল করছেন না তো?
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার। তিনি ‘সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল: অভিভাবকের সচেতনতা ‘—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
একটি শিশু যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়, তখন তার শরীরে হরমোনের পরিবর্তনের কারণে নানা পরিবর্তন আসে। কিন্তু আমরা কি তাদের মনের খবর রাখি? ডা. মেখলা সরকার বলছেন, শারীরিক পরিবর্তনের চেয়েও এই সময়ের মানসিক পরিবর্তনগুলো অনেক সময় বেশি জটিল হয়। এই জটিল সময়ে পরিবারের সদস্যদের আরও বেশি যত্নশীল ও সচেতন হতে হবে। সন্তানের মনের অবস্থা বুঝে তাদের সাথে সঠিক আচরণ করা এবং পরিবারের ভেতরে একটি আস্থার পরিবেশ তৈরি করাই হবে এই সময়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ। সন্তানদের সঠিক বিকাশে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।