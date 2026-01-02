পরামর্শ সহায়তা
সৃজনশীলতা ও সঠিক পরিকল্পনাই পারে মাদক ও ধূমপান থেকে মুক্তি দিতে
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম নগরের জেলা শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারি মিলনায়তনে এক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরামর্শ দেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পঞ্চানন আচার্য ও চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক এ এস এম রিদোয়ান। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় ধূমপান ছাড়ার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন চিকিৎসক পঞ্চানন আচার্য। তিনি বলেন, ‘ধূমপান ছাড়ার কোনো বিকল্প নেই। তবে এটি ত্যাগের জন্য একটি স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা জরুরি। তিনি ধূমপান বর্জনের জন্য নিচের কৌশলগুলো অনুসরণ করতে বলেন:
দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন: কেবল ইচ্ছা নয়, ধূমপান ছাড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।
খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন: শরীরকে সতেজ রাখতে এবং ধূমপানের আসক্তি কমাতে শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে।
শারীরিক পরিশ্রম: নিয়মিত শরীরচর্চা করলে ধূমপানের প্রতি মানসিক ও শারীরিক চাহিদা অনেকটাই কমে যায়।
সঙ্গ ত্যাগ: যতটা সম্ভব ধূমপায়ী বন্ধুদের আড্ডা এড়িয়ে চলতে হবে এবং যারা ধূমপান ছেড়েছেন বা যারা অধূমপায়ী, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে।