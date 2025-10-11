মানসিক স্বাস্থ্য
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সাভারের বিরুলিয়া ক্যাম্পাসে কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়। ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ কর্মশালাটির আয়োজন করে। সভায় পরামর্শ দেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রেদওয়ানা হোসেন, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ রাহেনুল ইসলাম এবং সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সাইকোথেরাপিস্ট কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা।
পরামর্শ সভায় মানসিক স্বাস্থ্য, মনের যত্ন নিয়ে আলোচনা করেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. রেদওয়ানা হোসেন। তিনি বলেন,‘দৈনন্দিন জীবনে আমরা সবাই কমবেশি কোন না কোন বিষয়ে মানসিক চাপে ভুগি। এগুলো মানুষের জীবন–যাপনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কেউ যখন সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকেন, স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারেন না তখন সেটা আসলে মানসিক উৎকন্ঠা বা দুশ্চিন্তায় রুপ নেয়। এই সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন–যাপন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে চাইলে অহেতুক দুশ্চিন্তা করা যাবে না। বারবার একই বিষয় নিয়ে চিন্তা করা, একই সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করা—অহেতুক দুশ্চিন্তার লক্ষণ। বারবার একই বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করা এক প্রকার মানসিক সমস্যা।'