পরামর্শ সহায়তা
সন্তানকে ভালো এবং মন্দ উভয় দিকের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৮২তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন বিশিষ্ট শিশু-কিশোর ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আহমেদ হেলাল। এইবারের বিষয়টি ছিল—‘সন্তানের আচরণ ও বন্ধু নির্বাচন: অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব।’ উক্ত অনুষ্ঠান থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সন্তানকে ভবিষ্যতে মানসিক ধাক্কা থেকে বাঁচাতে ছোটবেলা থেকেই বাস্তবতার মুখোমুখি কীভাবে করানো উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে ডা. আহমেদ হেলাল বলেন, ‘সন্তানকে অতি-সংরক্ষিত পরিবেশে না রেখে জীবন ও জগতের ভালো এবং মন্দ—উভয় দিকের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। যদি তাকে শুধু সুন্দর ও ভালো জিনিসটাই দেখানো হয় এবং জীবনের কঠিন বা মন্দ দিকগুলোর মুখোমুখি হতে না দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে বাস্তবে যখন সে কোনো খারাপ পরিস্থিতি বা ধাক্কার সম্মুখীন হবে, তখন সামলাতে না পেরে ভেঙে পড়বে। মন্দকে চেনার অর্থ এই নয় যে সন্তান খারাপ হয়ে যাবে; বরং এতে করে সে মন্দকে চিনে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো মানসিক শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করবে।’