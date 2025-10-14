মাদকবিরোধী আন্দোলন

বিনা মূল্যে পরামর্শ সভা

‘সন্তান কোন সমস্যা বা সংকটে পড়লে, অভিভাবকদের তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক
সভায় পরামর্শ দিচ্ছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল। পাশে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার।ছবি: প্রথম আলো

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২ আগস্ট ১৭১তম প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার পরামর্শ প্রদান করেন। ‘সন্তানের মনের সংকটে অভিভাবকের করণীয়’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সভায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ‘সন্তানের বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যা ও সংকট তৈরি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সন্তানের মনকে বুঝতে হবে, তাদের কষ্টকে অনুধাবন করতে হবে। সন্তান কোন ধরনের সমস্যা বা সংকটে পড়েছে, সেই সমস্যা কীভাবে দেখছে, সেটি শুনতে হবে। এ ক্ষেত্রে সন্তানকে দোষারোপ না করে তার পাশে থাকতে হবে। এতে সন্তান একাকী হয়ে পড়বে না। তার মনে হবে মা–বাবা তার পাশে আছে। এর মধ্য দিয়ে সন্তান খুব সহজেই সমস্যা বা সংকট থেকে বের হয়ে আসতে পারবে এবং আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবে।’

মাদকবিরোধী আন্দোলন থেকে আরও পড়ুন