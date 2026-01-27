মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ সহায়তা

বয়ঃসন্ধিকালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার। তিনি ‘সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল: অভিভাবকের সচেতনতা ‘—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানদের আচরণগত পরিবর্তন সামলানো অনেক মা-বাবার কাছেই একটি নতুন ও কঠিন অভিজ্ঞতা। বিশেষজ্ঞরা এই সময়ে সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে ডা. মেখলা সরকার বলেন, ‘সন্তানদের ওপর শুধু আদেশ চাপিয়ে না দিয়ে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। দিনে অন্তত ১৫-২০ মিনিট তাদের সাথে একান্তে সময় কাটান। কিশোর-কিশোরীরা এই বয়সে নিজের একটি জগত তৈরি করে। তাদের পছন্দ-অপছন্দকে সম্মান দিন এবং সব বিষয়ে অতিরিক্ত নজরদারি এড়িয়ে চলুন। বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে সন্তানদের আগে থেকেই ধারণা দিন যেন তারা ভয় না পায়। অন্য কারোর সাথে তুলনা করলে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে। বরং তাদের নিজস্ব প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিন।’

মাদকবিরোধী আন্দোলন থেকে আরও পড়ুন