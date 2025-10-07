মাদকবিরোধী আন্দোলন

‘রুটিন কাজের বাইরে নিজেকে ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় দিতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২০ মার্চ ১৬৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন এই আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের  মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম ‘শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক অশান্তি: মাদকের প্রভাব’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

পরিবারে ইতিবাচক সংস্কৃতির চর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘শিশু কিংবা সব বয়সী মানুষের ক্ষেত্রে ঘুম থেকে ওঠার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকতে হবে। শিশুদের কিন্তু বারবার খিদে পায়। তাই শিশুর সময় অনুযায়ী খাবার দিতে হবে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেও খাবার সময় নির্দিষ্ট থাকতে হবে। নিজেকে সময় দিতে হবে। প্রতিদিনের রুটিন কাজের বাইরে নিজেকে ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় দিতে হবে। অতিথি আপ্যায়নের যে সংস্কৃতি আমাদের সমাজে ছিল সেটি কিন্তু করোনার পর থেকে প্রায় লুপ্ত হয়েছে। শিশুর সামরিকীকরণের ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় যাওয়া, নিজের বাসায় আমন্ত্রণ জানানোর চর্চা বাড়াতে হবে। তাহলে দেখবেন, শিশুর মানসিক গঠন, সামাজিকীকরন ও পারিবারিক মূল্যবোধ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।’

