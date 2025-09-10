সন্তানের সঙ্গে পরিবারের আচরণ তার ব্যাক্তিতের ধরণ ঠিক করে দেয়

পরামর্শ সভা
সন্তানের সঙ্গে পরিবারের আচরণ তার ব্যাক্তিতের ধরণ ঠিক করে দেয়
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২৯ নভেম্বর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ডা. মোহিত কামাল। তিনি ‘গণতান্ত্রিক প্যারেন্টিং কী ও কেমন’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সন্তানের সঙ্গে পরিবারের আচরণ কীরকম হবে তার ওপর সন্তানের ব্যাক্তিতের ধরণ গড়ে ওঠে উল্লেখ করে ডা. মোহিত কামাল বলেন, ‘গণতান্ত্রিক প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবক সন্তানদের পরিচর্যা করবে, নিরাপত্তা দেবে, মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করবে, মানসিক চাহিদা পূরণ করবে, সন্তানের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবে, সন্তানকে স্বাধীনতা দেবে। কিন্তু এর একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকবে। গণতান্ত্রিক প্যারেন্টিংয়ে বাবা–মা যেমন সন্তানের ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দেন তেমনিভাবে তারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সন্তানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন।’