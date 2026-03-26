সন্তানের বয়সের সঙ্গে সময় দেওয়ার ধরন পরিবর্তন করতে হবে

সন্তানের বয়সের সঙ্গে সময় দেওয়ার ধরন পরিবর্তন করতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৩ সালে ২০ মে (শনিবার) প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্ট আয়োজিত ১৬৮তম এ সভায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানা প্রশ্নে উত্তর দেন বিজ্ঞ আলোচকেরা।
শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে মা-বাবার সঙ্গ দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তবে এই সময় দেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানের বয়স এবং প্রয়োজনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
সভায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক অভিভাবকদের প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জানান, মা-বাবা সন্তানদের সময় দেবেন— এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, তবে সেই সময়ের ধরনে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। যেমন, সব বয়সের সন্তানের জন্য সময়ের চাহিদা এক নয়। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের নিবিড় সান্নিধ্য প্রয়োজন হলেও বড় শিশুদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন এবং বয়ঃসন্ধিকালীন বা বড় ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে অন্তত একদিন বিশেষ সময় বরাদ্দ রাখা উচিত।