মা-বাবা ও অভিভাবকের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে

মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ
মা-বাবা ও অভিভাবকের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে
ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গাজীপুর ছায়াবিথী সোসাইটি উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় পরামর্শ দেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর খাজা বদরুদ্দোজা মডার্ন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ মো. বখতিয়ার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) জোবায়ের মিয়া এবং ঢাকা সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের কনসালট্যান্ট (সাইকোথেরাপিস্ট) মাহমুদা মুহসিনা। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
কর্মশালায় ডা. জোবায়ের মিয়া বলেন ‘স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক ও মানসিক—উভয় প্রকার স্বাস্থ্যকেই বোঝায়। কিন্তু শরীরের ব্যাপারে আমরা যতটা গুরুত্ব দিই, মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে ততটা গুরুত্ব দিই না। শরীর ও মন দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। আমাদের আশপাশের বন্ধু, যাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সহায়তার প্রয়োজন আছে, তাঁদেরকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। মা-বাবা ও অভিভাবকের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে। একই সঙ্গে কখনো বেশি প্রয়োজন হলে চিকিৎসকেরও পরামর্শ নিতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা যাবে না।’