বয়ঃসন্ধিকাল: শরীর নয়, মনের পরিবর্তন বুঝুন আগে

পরামর্শ সহায়তা
বয়ঃসন্ধিকাল: শরীর নয়, মনের পরিবর্তন বুঝুন আগে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার। তিনি ‘সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল: অভিভাবকের সচেতনতা ‘—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় ডা. মেখলা সরকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, ‘আমরা সাধারণত বয়ঃসন্ধি বলতে দ্রুত বেড়ে ওঠা বা শারীরিক গঠনের বদলকেই বুঝি। কারণ এগুলো দৃশ্যমান। কিন্তু এর আড়ালে ঘটে যায় এক বিশাল মানসিক ও আবেগীয় বিস্ফোরণ। হরমোনের পরিবর্তনের কারণে এই সময়ে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আবেগের তীব্রতা দেখা দেয়। তারা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না কেন তাদের মেজাজ পরিবর্তন হচ্ছে বা কেন তারা খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। এই সময়টা হলো 'আইডেনটিটি' বা নিজস্ব পরিচয় গড়ার। এই সময়ে তাদের নৈতিকতা বা সঠিক-ভুল বিচারের ক্ষমতা পুরোপুরি সুসংগঠিত থাকে না। ফলে আবেগের বশবর্তী হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবল ঝুঁকি থাকে। এই সময়টাতে সন্তান যাতে ভুল পথে পা না বাড়ায়, তার জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা বাবা-মায়ের—এটা মনে রাখতে হবে।’