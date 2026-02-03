মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ সহায়তা

অতিরিক্ত খবরদারি কিশোর মনে বিদ্রোহের জন্ম দেয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার।

বয়স দশ পেরোলেই আদরের শান্ত সন্তানটি যেন হুট করেই বদলে যেতে শুরু করে। আগে যে শিশুটি মা-বাবার প্রতিটি কথা মেনে নিত, এখন সেই কিশোরটিই ছোট ছোট বিষয়ে তর্ক করছে, আলাদা রুম বা ব্যক্তিগত সময় (প্রাইভেসি) চাইছে। অনেক সময় বন্ধুদের সাথে ঝগড়া বা তর্কে জড়িয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। সন্তানের এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে অধিকাংশ মা-বাবাই ঘাবড়ে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করেন অতিরিক্ত শাসন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণই সন্তান ও মা-বাবার মধ্যে তৈরি করছে যোজন যোজন দূরত্ব।

প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভায় বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার এ সব কথা বলেন। সভাটি ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচনায় করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, এক থেকে দশ বছর পর্যন্ত শিশুরা মা-বাবার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে তাদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ তৈরি হয়। এই সময়ে সন্তান যখন নিজের মতামত দিতে শুরু করে, তখন অনেক মা-বাবা তা সহজভাবে নিতে পারেন না। ফলে তারা সন্তানকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। এই অতিরিক্ত খবরদারি কিশোর মনে বিদ্রোহের জন্ম দেয় এবং তারা পরিবারের চেয়ে বন্ধুদের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

