স্ট্রেস কমিয়ে আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে

প্রযুক্তি আসক্তি
স্ট্রেস কমিয়ে আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে
ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় পরামর্শ দেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা মারিয়া খান, সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক এবং সিটি হাসপাতালের সাইকোথেরাপিস্ট কন্সালটেন্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
কর্মশালায় মাদক ও ইন্টারনেট আসক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। তিনি বলেন, নানা কারণে একজন ব্যক্তি মাদকাসক্ত হতে পারে। সেই কারণগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। আরেকটা হলো ইন্টারনেট আসক্তি। দেখা যায়, সামাজিক দুশ্চিন্তা থেকে ইন্টারনেট আসক্তি সৃষ্টি হয়। মাদক ও ইন্টারনেট উভয় আসক্তিই মানুষের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা তৈরি করে। স্ট্রেস কমিয়ে আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।