প্রযুক্তির আসক্তি ও তুলনার বিড়ম্বনা

প্রযুক্তির আসক্তি ও তুলনার বিড়ম্বনা
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৩ সালে ২০ মে (শনিবার) প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্ট আয়োজিত ১৬৮তম এ সভায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানা প্রশ্নে উত্তর দেন বিজ্ঞ আলোচকেরা।
সভায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান বলেন, ‘আমাদের এ প্রজন্মের সন্তানেরা প্রযুক্তির কারণে মুহূর্তেই জানতে পারছে দূরদেশের বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে কেমন আচরণ করছেন। এই সহজলভ্য তথ্যের কারণে তারা নিজেদের জীবনের সাথে একটি অদৃশ্য তুলনা শুরু করে। আর এই তুলনা থেকেই মূলত সন্তানদের মন খারাপের সূত্রপাত হয়। যার ফলে দেখা যায় যে, এই ডিজিটাল আসক্তি ও তুলনামূলক মানসিকতা শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। সুতরাং এগুলো থেকে নিজেকে দূরে থাকতে হবে এবং সন্তানকেও দূরে রাখতে হবে।’