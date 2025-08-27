মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ

‘সন্তানের কাজের মূল্যায়নে কোন মিথ্যা প্রশংসা করা উচিত নয়’

নিজস্ব প্রতিবেদক
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার। তিনি ‘সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল: অভিভাবকের সচেতনতা ‘—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সন্তানের ভালো কাজের মূল্যায়ন বাবা-মাকে কিভাবে করা উচিত? এ ক্ষেত্রে ডা. মেখলা সরকার বলেন, ‘সন্তান যখন ভালো কাজ করবে তখন অবশ্যই প্রশংসা করবেন। তবে যেটা সত্যি সেই পরিমাণ প্রশংসাই করা উচিত। কোন মিথ্যা প্রশংসা করা উচিত নয়। আপনার যে আস্থা তার প্রতি তৈরি হয়েছে, এটা যদি সে বুঝতে পারে তাহলে প্রশংসা দিয়ে অনেক কিছু তাকে দিয়ে করানো সম্ভব। শুধুমাত্র পড়াশোনায় ভালো করাটাই গুণাবলি নয়। অন্যান্য মানবিক গুণাবলিও তার মধ্যে দেখা গেলে তাকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে। যাতে সে ভালো কাজ করতে আগ্রহী হয়।’

