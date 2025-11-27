মাদকবিরোধী পরামর্শ
‘প্রথমেই নেতিবাচক কথা সরাসরি বলা যাবে না’
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে ১৬২তম পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরামর্শ মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত সভায় আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
পরামর্শ সভায় এক শিক্ষক জানতে এসেছিলেন কীভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের মাদকের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। এর উত্তরে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার বলেন, ‘স্কুলশিক্ষার্থী বা তরুণদের সঙ্গে কৌশলে আচরণ করতে হবে। শিক্ষকের কাছে তরুণেরা যেন আস্থা পান, গ্রহণযোগ্যতা পান, তেমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রথমেই নেতিবাচক কথা বলা যাবে না বা মাদক খারাপ, তা সরাসরি বলা যাবে না। ধীরে ধীরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে মাদকের প্রভাব নিয়ে কথা বলতে হবে। আরেকটা বিষয় হলো, তরুণদের মধ্যে কৌতূহল অনেক বেশি থাকে। তাঁরা অনেক কিছুই ঘাঁটাঘাঁটি করেন কোনো প্রভাব বিবেচনা না করেই। এর জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাও দায়ী।’