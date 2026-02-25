প্রযুক্তি আসক্তির সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব

মাদকবিরোধী আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সরদার।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে। সভায় পরামর্শ দেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সরদার ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ফারজানা রহমান।

সভায় ডা. সরদার আতিক জানান, ‘প্রযুক্তির আসক্তি মাদকের মতোই ভয়ংকর। আপাতদৃষ্টিতে প্রযুক্তি আসক্তিতে মাদক কেনার মতো সরাসরি আর্থিক ক্ষতি বা শারীরিক অবনতি চোখে না পড়লেও, এর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তার মতে, প্রযুক্তি আসক্তির ফলে:

সময়ের অপচয়: জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময় অপ্রয়োজনীয় কাজে নষ্ট হয়।

মস্তিষ্কের অপব্যবহার: অপ্রয়োজনীয় ও তুচ্ছ বিষয়ে মস্তিষ্ক ব্যস্ত থাকায় সৃজনশীলতা হ্রাস পায়।

সম্পর্কের অবনতি: মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে সূক্ষ্ম আবেগীয় দিকগুলো থাকে, অতিরিক্ত ডিভাইস নির্ভরতা তা দুর্বল করে দিচ্ছে।

