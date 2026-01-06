সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে হতাশা কাটিয়ে সৃজনশীল কাজে মনোযোগী হতে হবে

পরামর্শ সহায়তা
সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে হতাশা কাটিয়ে সৃজনশীল কাজে মনোযোগী হতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৬ আগস্ট বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বিএম স্কুলের মিলনায়তনে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায়। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের দুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও সহকারী অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও মাহবুব কিবরিয়া। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে হতাশা কাটিয়ে সৃজনশীল কাজে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ। সভায় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন তাঁরা। যেমন-
সৃজনশীলতায় মুক্তি: হতাশা এলে তা চেপে না রেখে নিজেকে সৃজনশীল ও ভালো কাজে ব্যস্ত রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তাদের মতে, সৃজনশীল কাজ মনের নেতিবাচক আবেগকে ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্তর করে।
মাদকের ভয়াবহতা: ক্ষোভ ও হতাশা থেকেই অনেক শিক্ষার্থী মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ে। মাদক কেবল একজন ব্যক্তির জীবনই নয়, একটি সাজানো পরিবারকেও ধ্বংস করে দেয়। কোনো পরিস্থিতিতেই যেন শিক্ষার্থীরা এই মরণনেশাকে বেছে না নেয়, সে বিষয়ে তারা দৃঢ় আহ্বান জানান।
মনোবল ও ইতিবাচক চিন্তা: পড়াশোনায় সাফল্যের জন্য একাগ্রতার কোনো বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করা হয়। নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করার কৌশল রপ্ত করা এবং নিজের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল অটুট রাখাই হলো প্রতিকূলতা জয়ের মূল চাবিকাঠি।