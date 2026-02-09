মাদকবিরোধী পরামর্শ
সব সময় নিজের ভালো চিন্তা ও সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৬ আগস্ট বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বিএম স্কুলের মিলনায়তনে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায়। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের দুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও সহকারী অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও মাহবুব কিবরিয়া। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কিছু কার্যকর কৌশলের কথা বলেন মনোরোগ চিকিৎকগণ। তাঁরা বলেন, ইতিবাচক চিন্তাকে প্রাধান্য দিন। সব সময় নিজের ভালো চিন্তা ও সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে নেতিবাচকতা পরিহার করুন। নেতিবাচক চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হলো সুনির্দিষ্ট বুদ্ধি, কৌশল, অদম্য শক্তি এবং অটুট মনোবল।’
বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, তরুণ সমাজ যদি সচেতনভাবে এই মানসিক দিকনির্দেশনা মেনে চলে, তবে তারা সহজেই মাদক থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে এবং একটি সফল জীবন গড়তে সক্ষম হবে।