শিশুর মানসিক বিকাশ: অভিভাবকদের করণীয় ও পরামর্শ

পরামর্শ
শিশুর মানসিক বিকাশ: অভিভাবকদের করণীয় ও পরামর্শ
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২ আগস্ট প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭১তম পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার পরামর্শ প্রদান করেন। ‘সন্তানের মনের সংকটে অভিভাবকের করণীয়’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় শিশুর সঠিক মানসিক বিকাশ ও বেপরোয়া আচরণ রোধে অভিভাবকদের বিশেষ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক মোহিত কামাল। তিনি বলেন, অনেক সময় অভিভাবকেরা সন্তানের আবেগ ও চাহিদা অনুধাবন করেন না এবং তাদের সমস্যার কথা শোনেন না। এর ফলে শিশুরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ‘আইডেন্টিটি ক্রাইসিস’ বা আত্মপরিচয়ের সংকটে ভোগে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়।
এই পরিস্থিতি এড়াতে অভিভাবকদের করণীয় সম্পর্কে তিনি জানান:
সুযোগ তৈরি: সন্তানের সঙ্গে পরিবারের সবার ভালো যোগাযোগের পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
মতামতের মূল্যায়ন: বিভিন্ন বিষয়ে পারিবারিক আলোচনায় সন্তানদের যুক্ত করতে হবে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। এতে শিশুর আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিগত দক্ষতার উন্নতি ঘটে।
সিদ্ধ চাপিয়ে না দেওয়া: সন্তানের মতামত না নিয়ে জোর করে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে তারা বেপরোয়া ও বিধ্বংসী আচরণ করতে পারে। তাই পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আস্থার পরিবেশ বজায় রাখা জরুরি।