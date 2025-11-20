প্যারেন্টিং
সন্তান লালন–পালন বর্তমানে একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২০ মার্চ ২০২৩, প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম ‘শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক অশান্তি : মাদকের প্রভাব’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। পরামর্শ সভার আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত অংশটি তুলে ধরা হলো।
পরামর্শ সভায় সন্তান লালন–পালন প্রসঙ্গে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘মা–বাবার কাছে সন্তান লালন পালন আগে সহজ ছিল; কেননা আমরা একসময় যৌথ পরিবারে বসবাস করতাম। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় পরিবারগুলো ছোট হয়েছে । সন্তান লালন–পালন বর্তমানে একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। জীবন–জীবিকার প্রয়োজনে মা–বাবা দুইজনকেই কর্মক্ষেত্রে সময় দিতে হচ্ছে। কাজের প্রয়োজনে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার বেড়েছে বহুগুন। শিশুরা বলতে গেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। শিশু যখন কাঁদছে তখন মা–বাবা তার হাতে মোবাইল তুলে দিচ্ছে। এর ফলে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শিশুরা সব সময় মা– বাবাকে অনুকরণ করে। মা–বাবা যেভাবে রাগ করে, হতাশা প্রকাশ করে কিংবা মিথ্যা বলে শিশুও কিন্তু তাই করবে। একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে সুখী মা–বাবা মানেই হচ্ছে সুস্থ শিশু। মা–বাবা যদি দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দে জড়ান কিংবা শারীরিক বা মানসিক ভাবে অসুস্থ থাকেন তাহলে তা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে।’