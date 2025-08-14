‘মাদকাসক্ত সন্তানের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অভিভাবক যেন সাহস না হারিয়ে ফেলেন’

মাদকবিরোধী পরামর্শ
‘মাদকাসক্ত সন্তানের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অভিভাবক যেন সাহস না হারিয়ে ফেলেন’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২৬ জুন ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসে প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া এবং সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সিনিয়র সাইকোথেরাপিস্ট ও কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা। সন্তানকে মাদকমুক্ত করতে পরিবারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন তাঁরা। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরা হলো।
মাদকাসক্ত সন্তানের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত? এর উত্তরে মাহমুদা মুহসিনা বুশরা বলেন, ‘অনেক সময় দেখা যায়, আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছে যেতে চাই না। এবং বিশেষজ্ঞরা কোন পরামর্শ দিলে সেটাও আমরা কনটিনিউ করতে চাই না। দুই দিন পরে যখন আমরা একটু ভালো ফিল করি, তখন মনে হয় আমার রোগটা সেরেই গেল। এটা হচ্ছে আমাদের সব মিলিয়ে বাস্তবতা। সেই জায়গাটাতে যখন চিকিৎসা চলতে থাকবে তখন খেয়াল রাখতে হবে চিকিৎসাটা যাতে মাঝপথে থেমে না যায়। অভিভাবক হিসেবে যেন সাহস না হারিয়ে ফেলি। প্রথমত অভিভাবকদের এর চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। ভালো করে এর প্রক্রিয়াগুলো বুঝতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।’