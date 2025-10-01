মাদকবিরোধী পরামর্শ
‘শিশু–কিশোরদের সুস্থতা ও মানসিক বিকাশে যেকোনো আসক্তি থেকেই দূরে রাখতে হবে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২০ মার্চ ১৬৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন এই আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম ‘শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক অশান্তি: মাদকের প্রভাব’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় শিশু–কিশোরদের মাদকাসক্তি প্রসঙ্গে ডা. রহেনুল ইসলাম বলেন, ‘বর্তমানে সময়ে শিশু–কিশোররা ইয়াবা–গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরণের মাদকে আসক্ত হচ্ছে। এর ফলে পরিবার, সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ উৎকন্ঠিত। কিন্তু শিশু–কিশোররা কিন্তু একই সময়ে মোবাইলেও আসক্ত হয়ে পড়ছে এতে কিন্তু আমরা তেমন বেশি উৎকন্ঠিত নই। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মাদক ও প্রযুক্তি আসক্তি শিশু–কিশোরদের প্রায় একই ধরণের ক্ষতি করে। সুতরাং শিশু–কিশোরদের সুস্থতা ও মানসিক বিকাশে যেকোনো আসক্তি থেকেই দূরে রাখতে হবে। এর বিকল্প নেই। ’