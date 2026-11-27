পরামর্শ সহায়তা
অভিভাবক হিসেবে আমরাও তো সবকিছুর উত্তর জানি না, সে ক্ষেত্রে করণীয় কী?
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৮৩ তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুর্নবাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম। এইবারের বিষয়টি ছিল—‘অবাধ্যতা নাকি বিষণ্ণতা: বাবা-মায়ের সচেতনতা।’ উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
আমাদের সন্তানেরা নানা ধরনের মানসিক চাপ বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যায়, অনেক সময় অভিভাবক হিসেবে আমরাও তো সবকিছুর উত্তর জানি না। সে ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?
এ বিষয়ে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘দেখুন, আমি একজন সাইকোথেরাপিস্ট হলেও পৃথিবীতে প্রকাশিত সমস্ত আর্টিকেল পড়ে ফেলেছি—এমন দাবি করতে পারব না। একজন কিশোর যখন কোনো কঠিন প্রশ্ন করে, তখন সব প্রশ্নের উত্তর আমি না-ও জানতে পারি। না জানার কারণে তাকে ধমক দেওয়া বা কোনো গোজামিল দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং আমাদের সততার সঙ্গে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করা উচিত, ‘আমি এটা জানি না, তবে আমি এটা জেনে নেব।’ এই স্বীকৃতিটুকু থাকা খুব জরুরি।’