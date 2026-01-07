পরামর্শ সভা
রুটিন কাজ ব্যাহত হচ্ছে আপনার? প্রযুক্তি আসক্তিতে ডুবে আছেন নাতো
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৫ মে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। তিনি ‘প্রযুক্তি আসক্তির ভয়াবহতা: অভিভাবকের সচেতনতা’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
আমার সন্তান বা কোনো প্রিয়জন প্রযুক্তি আসক্তিতে আসক্ত হয়ে গেছে কিনা বুঝব কি করে? এর উত্তরে ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘ কেউ আসক্ত হয়ে গেল কিনা সেটা বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে, আসলে আমরা ফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহার করি প্রয়োজনে। বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে আমরা কানেক্টেড থাকি সেটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে। তবে যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমরা ব্যবহার করে ফেলি, মজা পাওয়ার জন্য করি বা সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকি অথবা গেম খেলি— এর কোনটাই সমস্যা না যতক্ষণ সেটা আমার রুটিন কাজটাকে ডিস্টার্ব করছে, ব্যাহত করছে। আমার জীবনযাপন যে প্রণালী সেটা যদি হ্যাম্বার হয় এবং আমার বুস্টআপ জায়গাগুলো যদি প্রযুক্তি দখল করে নেয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমি প্রযুক্তিতে আসক্ত হয়ে পড়েছি। এ ক্ষেত্রে নিজেকে সচেতন হতে এবং সুস্থ,নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করতে হবে।