প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২ সালে ২৯ নভেম্বর ১৬৪তম মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে। সভায় পরামর্শ দেন বিভিন্ন হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চিকিৎসকেরা। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

উক্ত সভায় আগত একজনের প্রশ্ন ছিল, মাদকাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ কেমন হবে? এর উত্তরে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা কিছু বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। যেমন—

সহমর্মিতা ও ধৈর্য: তাকে অপরাধী হিসেবে না দেখে একজন অসুস্থ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করুন। শারীরিক অসুস্থতায় আমরা যেমন সেবা করি, মানসিক সংকটেও তেমনটিই প্রয়োজন।

দোষারোপ বন্ধ করা: ‘তোর জন্যই সব শেষ হলো’ বা ‘তুই আমাদের মান-সম্মান ডুবালি’—এ ধরনের কথা ব্যক্তিকে আরও বেশি মাদকের দিকে ঠেলে দেয়।

মূল কারণ খোঁজা: মানুষ শখ করে আসক্ত হয় না; এর পেছনে বিষণ্ণতা, একাকীত্ব বা পরিবেশগত কারণ থাকতে পারে। সেই কারণটি বোঝার চেষ্টা করুন।

পাশে থাকা: আসক্ত ব্যক্তি যখন বুঝতে পারেন যে তার পরিবার তাকে ঘৃণা করছে না বরং সুস্থ করতে চাইছে, তখন তার ফিরে আসার ইচ্ছা প্রবল হয়।

