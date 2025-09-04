মাদকবিরোধী আন্দোলন

সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন মানুষকে আত্মহত্যার চিন্তা থেকে দূরে রাখে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্স ভবনের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এই সভায় পরামর্শ দেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান মামুন হুসাইন। উক্ত কর্মশালা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক তানজির আহম্মেদ বলেন, কোনো ঘটনা বা বিষয় আমাদের মন খারাপ করায় না; বরং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই মন খারাপের কারণ হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় মানুষ হতাশা থেকে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কিন্তু তিনি যদি একটি বার চিন্তা করতে পারেন যে, তিনি শুধু নিজের নয়, তিনি সবার। তবেই আত্মহত্যার ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে বলে আমার ধারণা। আত্মহত্যার চিন্তা যেন না আসে তার জন্য পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটাতে হবে। সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন মানুষকে আত্মহত্যার চিন্তা থেকে দূরে রাখে।'

