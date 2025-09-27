ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে

মাদকবিরোধী পরামর্শ
ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ কার্যক্রমের আওতায় গত ২২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে। সভায় পরামর্শ দেন বিভিন্ন হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চিকিৎসকেরা। উক্ত সভায় জানতে চাওয়া হয়, সন্তানের সাথে কিভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়?
এই প্রশ্নের উত্তরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. আহমেদ হেলাল বলেন, সন্তানদের বুঝতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে। তাদের কেবল শাসন করলেই হবে না। শুধু টাকা দিলেই সন্তানের প্রতি দায়িত্ব শেষ হয় না। স্নেহ, মমতা , ভালবাসা দিতে হবে। পারিবারিক ভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হবে। ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তাদের নিয়ে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে যেতে হবে। সর্বোপরি তাদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। তাদের সঙ্গে গুণগত সময় কাটাতে হবে। গুণগত সময় বলতে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। তাদের বুঝতে হবে। সন্তানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে। তখন তারা যেকোনো বিষয় মা-বাবাকে খুলে বলবে। মা-বাবা হবে সন্তানের আশ্রয়স্থল। তাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা সবকিছুতে ছুটে আসবে মা-বাবার কাছে।