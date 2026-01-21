আলোর পাঠশালা

নিয়োগ

গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালা নেবে সহকারী শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রথম আলো ট্রাস্টের পরিচালিত গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালা।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে বহুদিন শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি, এ রকম অবহেলিত কয়েকটি এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। সামিট গ্রুপের আর্থিক সহায়তায় প্রথম আলো ট্রাস্টের পরিচালনায় সারা দেশে ‘আলোর পাঠশালা’ নামে ৮টি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় অবস্থিত গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালায় একজন সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগ্যতা: সহকারী শিক্ষক পদে আবেদনের জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উপর কমপক্ষে ছয় মাস প্রশিক্ষণের সনদ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানে পারদর্শী হতে হবে। বিএড ডিগ্রি কিংবা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান ফলাফল গ্রহণযোগ্য নয়।

আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, তিন কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ আবেদনপত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরাবর পাঠাতে হবে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: প্রধান শিক্ষক, গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালা; গুড়িহারী শালবাড়ি, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

যোগাযোগের মুঠোফোন নম্বর: ০১৮৩৯ ৬০০৯৩৭ ও ই-মেইল: trust@prothomalo. com

আবেদনের শেষ সময়: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, বিকেল ৫টা।

আলোর পাঠশালা থেকে আরও পড়ুন