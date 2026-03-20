কৃষি কর্মকর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে শাহিন আলম

চরের স্বপ্ন
কৃষি কর্মকর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে শাহিন আলম
প্রথম আলো চরের বাসিন্দা মো. নুর আলমের ছেলে মো. শাহিন আলম। সে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত কুড়িগ্রামে অবস্থিত প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। শাহিনেরা চার ভাই। ভাইদের মধ্যে তৃতীয় সে। শাহিনের বাবা পেশায় একজন কৃষক। ৮ সদস্যের ভরণপোষণ ও তিন সন্তানের পড়াশোনা শাহিনের বাবার পক্ষে খুব কষ্টের। চরের প্রতিটি পরিবার অতি কষ্টে জীবন যাপন করে। এদের মধ্যে তাদের পরিবারটিও। তবুও তিনি সন্তানদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান।
একদিন সেমিনারে প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইলে শাহিন আলম বলে, ‘আমার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য আমি পড়াশোনা করে একজন কৃষি অফিসার হতে হব। কারণ জানতে চাইলে সে বলে, আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারই কৃষি নির্ভর। তাই কৃষকদের যদি উন্নত প্রযুক্তির আওতায় আনা যায় তাহলে দেশে কৃষি খাতে স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব। এ লক্ষ্যে আমি একজন কৃষি কর্মকর্তা হয়ে দেশ ও কৃষি খাতে অবদান রাখতে চাই।
প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক বলেন, সে অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী। আমি তার মাঝে সৎ,সাহসী ও নির্ভীক দেশ প্রেম লক্ষ্য করছি। তার যত্ন নিলে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে।