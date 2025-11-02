জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান উৎসবে অংশ নিয়েছে রাজশাহী আলোর পাঠশালার দুজন শিক্ষার্থী

বিজ্ঞান উৎসব
জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান উৎসবে অংশ নিয়েছে রাজশাহী আলোর পাঠশালার দুজন শিক্ষার্থী
বিকাশ-বিজ্ঞান চিন্তা আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৩১ অক্টোবর ২০২৫। বিভাগীয় পর্যায়ে জয়ী হবার পর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য রাজশাহী আলোর পাঠশালা থেকে অংশগ্রহণ করে ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. মুস্তাকিন ইসলাম ও ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোসা. বেবি রেশমা। তাদের সঙ্গে ছিলেন সিনিয়র শিক্ষক মোসা. নাসরিন খাতুন ও সহকারী শিক্ষক মো. সারফরাদ। তাদের দুইজনের জন্যই এটা ছিল একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে তারা কখনো ঢাকা আসেনি। তাই তাদের রোমাঞ্চটাও ছিল অনেক বেশি।
ট্রেন থেকে নেমে মুস্তাকিম ও রেশমা বলে উঠে, এত মানুষ তারা কখনোও একসাথে দেখেনি। এই আনন্দের মাঝেও খবর আসে রেশমার দাদু মারা গেছেন। তাই তাকে সামলানোও একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু এই শোক সামলে রেশমা জানায় সে বিজ্ঞান উৎসব শেষ করে তবেই বাড়ি যাবে। পরদিন সকালে কুইজ প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হয় বিজ্ঞান উৎসব। যদিও আমাদের প্রতিযোগীরা কোনো পুরষ্কার জেতেনি কিন্তু তারা এখান থেকে ভবিষ্যতের জন্য অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। যা পরবর্তিতে তাদের সাফল্যের পথকে আরও সুগম করবে। মুস্তাকিমের কাছে তার অভিজ্ঞতা কেমন জানতে চাইলে সে বলে, ' স্যার আমি আবার আসবো, আর জিতে বাড়ি ফিরবো। এবার যা যা শিখে গেলাম সেটা আমার পরের বার কাজে লাগবে। জয়-পরাজয়ের থেকেও বড় বিষয় এমন একটা জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় আসতে পারা। এখানে অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তারা আমাদের আরও ভালো কিছু করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।' সহকারী শিক্ষক মো. সারফরাদ বলেন , এটাই তাদের এত বড় কোনো উৎসবে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ। তারা একদিকে যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছে অন্যদিকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তারা আবারও ঢাকায় আসতে চায়।