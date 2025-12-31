বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে রাজশাহী আলোর পাঠশালার তিন শিক্ষার্থী

বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে রাজশাহী আলোর পাঠশালার তিন শিক্ষার্থী
রাজশাহী আলোর পাঠশালার অষ্টম শ্রেণির তিনজন শিক্ষার্থী ২০২৫ এর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। তারা হলো সুমাইয়া আক্তার, হাফিজা খাতুন ও মনিকা আক্তার। তাদের প্রতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাচ্ছি।
এই শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অধ্যয়ন, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। বৃত্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে তাদের জ্ঞান, মননশীলতা ও পরিশ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করার সুযোগ পাবে। আমরা আশা করি তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আলোর পাঠশালার সুনাম আরও উজ্জ্বল করবে।
আমরা প্রত্যাশা করি পরীক্ষার হলে ধৈর্য, মনোযোগ ও সততার সঙ্গে উত্তর প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের সর্বোচ্চ সক্ষমতার প্রকাশ ঘটাবে। ফলাফল যাচাইয়ের ভিত্তিতে তাদের অবস্থান আসবে এবং এই প্রচেষ্টা তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
আলোর পাঠশালার পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের সার্বিক সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। রাজশাহী আলোর পাঠশালাসহ মোট ৮টি স্কুল পরিচালনা করছে প্রথম আলো ট্রাস্ট।