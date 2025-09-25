প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণে আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

দিবস পালন
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণে আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
প্রীতিলতা বাঙালি নারীদের শিখিয়েছিলেন, নারীরাও দেশের জন্য লড়াই করতে পারে। শিখিয়েছেন বিপ্লবের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কী করে হার না মেনে চালিয়ে যেতে হয়। এক জন্মের কর্মে কেমন করে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় যেতে হয়। নারীদের তিনি চিনিয়েছেন দেশের জন্য, বিপ্লবের জন্য একটি জীবনকে কতখানি মহিমান্বিত করা যায়। কী করে গর্জে ওঠা যায় শোষকের বিরুদ্ধে। তাই তো তিনি অগ্নিকন্যা। গতকাল ২৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী, বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম এবং অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্পর্কে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সহকারী প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দাস, সিনিয়র শিক্ষক লুইশ মুর্মু, শিরিনা খাতুন, শিক্ষার্থীদের মধ্য দশম শ্রেণির ইসরাত জাহান, নবম শ্রেণির সাকিবুল হাসান, সপ্তম সিমা খাতুন, ইয়াসির আরাফাত, চতুর্থ শ্রেণির মরিয়ম খাতুন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক সাঈদ মাহমুদ।
শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করে চতুর্থ শ্রেণির মুসলিমা খাতুন। যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পঞ্চম শ্রেণির মারুফা খাতুন ও উম্মে হাবিবা। তৃতীয় স্থান অধিকার করে চতুর্থ শ্রেণির মরিয়ম খাতুন। অন্যদিকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করে সপ্তম শ্রেণির ইয়াসির আরাফাত, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ষষ্ঠ শ্রেণির নিতলি রানি এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে সপ্তম শ্রেণির সিমা খাতুন।
এদিকে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করে নবম শ্রেণির মরিয়ম খাতুন, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নবম শ্রেণির সুফিয়া খাতুন ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যৌথভাবে দশম শ্রেণির সুরমিলা হাঁসদা, ইসরাত জাহান, ববিতা সাইচুরি, নবম শ্রেণির মৌমিতা হাসদা। এ ছাড়া প্রীতিলতা সম্পর্কে বক্তব্য দিয়ে পুরস্কার জিতে নেয় চতুর্থ শ্রেণির মরিয়ম খাতুন, সপ্তম শ্রেণির ইয়াসির আরাফাত, সিমা খাতুন, নবম শ্রেণির সাকিবুল হাসান ও দশম শ্রেণির ইসরাত জাহান।