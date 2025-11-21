দারিদ্র্যকে জয় করে শিক্ষক হতে চায় নাসিমা

স্বপ্ন
দারিদ্র্যকে জয় করে শিক্ষক হতে চায় নাসিমা
পরিবারের চরম দারিদ্র্যতা সত্ত্বেও শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের দমদমিয়া গ্রামের নাসিমা আক্তার। দমদমিয়া আলোর পাঠশালার পঞ্চম শ্রেণির এই শিক্ষার্থী তার কৃষক বাবার কষ্ট দূর করার লক্ষ্য নিয়ে এই স্বপ্ন দেখে। নাসিমার বাবা মোহাম্মদ ইদ্রিস অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালান। তাদের নিজস্ব কোনো জমি নেই। চার বোনের মধ্যে তৃতীয় নাসিমার বড় বোনের পড়ালেখার ইচ্ছা থাকলেও অভাবের কারণে তা বেশি দূর এগোয়নি। বাবার কষ্ট দেখে ছোটবেলা থেকেই নাসিমা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে শিক্ষিকা হবে।
দমদমিয়া আলোর পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে অধ্যয়ন করে আসা নাসিমা জানায়, ' আমি বড় হয়ে শিক্ষিকা হতে চাই। বাবার কষ্ট দূর করতে চাই।' নাসিমার বাবা মোহাম্মদ ইদ্রিস তাঁর স্বপ্ন পূরণের আশা প্রকাশ করে বলেন, আমার মেয়েদের পড়ালেখা করার ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অভাবের কারণে আমি তাদের বেশি পড়াতে পারিনি। আমার আশা, আমার মেয়ে নাসিমা আক্তার পড়ালেখা করে শিক্ষিকা হয়ে আমার স্বপ্ন পূরণ করবে। নাসিমা লেখাপড়ায় বেশ ভালো এবং সে বই পড়তে খুব ভালোবাসে। স্কুলের শিক্ষক ও প্রথম আলো ট্রাস্টকে তাদের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ। কেননা প্রথম আলো ট্রাস্ট বিনামূল্যে পড়াশোনার সুযোগ না দিলে আমার পক্ষে লেখাপড়া করানো সম্ভব ছিলনা।