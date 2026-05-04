নাইক্ষ্যংছড়িকে হারিয়ে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার জয়

নাইক্ষ্যংছড়িকে হারিয়ে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার জয়
বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬’ ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় দাপুটে জয় পেয়েছে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে মহিলা কাবাডি ইভেন্টে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা দলকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে বাজিমাত করেছে রোয়াংছড়ি উপজেলার প্রতিনিধিত্বকারী কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার নারী কাবাডি দলটি।
প্রতিযোগিতায় কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালা থেকে কাবাডি, ফুটবল, ক্রিকেট এবং ১০০ মিটার দৌড়সহ বিভিন্ন ইভেন্টে মোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। মাঠের লড়াইয়ে প্রতিটি বিভাগেই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে। রোয়াংছড়ি উপজেলার হয়ে খেলা আলোর পাঠশালার এই নারী কাবাডি দলটি শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ও কৌশলী খেলার মাধ্যমে নাইক্ষ্যংছড়ি দলকে কোণঠাসা করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করে।
শুধু কাবাডি নয়, ফুটবল (বালক ও বালিকা উভয় বিভাগ) এবং অন্যান্য খেলাতেও জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। তাদের এই সুশৃঙ্খল এবং দৃষ্টিনন্দন খেলা উপস্থিত দর্শক ও ক্রীড়া সংগঠকদের নজর কেড়েছে। স্থানীয় ক্রীড়া সংশ্লিষ্টরা কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদের এই সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্কুলের এই সাফল্যে কচ্ছপতলী এলাকাবাসীর মধ্যে বইছে আনন্দের জোয়ার। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সঠিক প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে এই খুদে খেলোয়াড়রা আগামীতে জাতীয় পর্যায়েও বান্দরবানের নাম উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে।