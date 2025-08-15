কুইজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে হাবিবা আক্তার

কুইজ প্রতিযোগিতা
কুইজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে হাবিবা আক্তার
বিশ্ব খাদ্য সংস্থার অর্থায়নে এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের বাস্তবায়নে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের অধীনে হ্নীলা বার্মিজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ‘কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ আগস্ট রোজ সোমবার আয়োজিত প্রতিযোগিতায় হ্নীলা ইউনিয়নের ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ জন করে মোট ৩৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্বের মাধ্যমে চারজন বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়। চারটি মেধা পুরস্কারের মধ্যে চতুর্থ অবস্থান করে দমদমিয়া আলোর পাঠশালার পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী হাবিবা আক্তার।
পুরস্কার জিতে হাবিবা জানায়, ‘আমার খুব ভালো লাগছে। এই ধরনের প্রতিযোগিতা আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করে। আরও বেশি বেশি এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চাই। আরও বেশি করে জানতে চাই।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হ্নীলা বার্মিজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সামসুদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোডেক-এর মনিটরিং অফিসার মো. হাশেম। প্রতিযোগিতা পর্ব পরিচালনা করেন কোডেক-এর ফিল্ড মনিটর বশির আহমদ এবং নাসির উদ্দিন।
অনুষ্ঠান শেষে চারজন কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। সেই সঙ্গে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়।