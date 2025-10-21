বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় ‘সততা স্টোর’ উদ্বোধন

বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় ‘সততা স্টোর’ উদ্বোধন
শিক্ষার্থীদের শিশু বয়স থেকেই নৈতিকতার পরিচয় দিতে হবে। তাহলে জীবন সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে। সততা ব্যক্তিত্বের জন্য খুবই জরুরি। সৎ মানুষকে সকলেই ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। আজকের এ উদ্যোগ সফল হবে বলে আশা করি। রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় গতকাল রোববার দুপুরে ‘সততা স্টোর’ উদ্বোধনের সময় এমন মন্তব্য করেন বক্তারা।
সততা স্টোর উদ্বোধনকালে বক্তব্য দেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জহিরুল ইসলাম, বরেন্দ্র কৃষি উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী মুনজের আলম মানিক, চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূরসহ অন্য শিক্ষকবৃন্দ।
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাবিয়া বাসরী বলে, ‘সততা স্টোরের শুধু নাম শুনেছিলাম। আজ আমাদের বিদ্যালয়ে এটি চালু হওয়াতে আমরা খুব খুশি। প্রথম দিনই আমি একটি খাতা ও কলম সুলভ মূল্যে কিনেছি। এতে আমাদের খুব উপকার হবে।’
আলী উজ্জামান নূর বলেন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সহযোগিতায় এ বিদ্যালয়ে চালু করা হলো সততা স্টোর। এখানে শিক্ষার্থীরা সুলভ মূল্যে খাতা, কলম, পেনসিল, কাটার, ইরেজার পাবে। এ দোকান থেকে পণ্য কিনতে থাকবে না কোন দোকানদার। শিক্ষার্থীদের নিজেদের প্রয়োজনমতো উপকরণ কিনে নির্দিষ্ট পাত্রে টাকা দিয়ে যাবে। এতে শিক্ষার্থীরা খুবই উপকৃত হবে। পাশাপাশি এখন থেকেই শিশুদের সততা ও নৈতিকতার মূল্যবোধ জাগ্রত হবে। এ ছাড়া সেই শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উদ্যোগে আজ বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে পেনসিল, কাটার ও ইরেজার উপহার দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।