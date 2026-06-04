আলোর পাঠশালা

প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা পরিদর্শন করলেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য

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মো. ফেরদৌস আলী, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার।
‘প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা’ পরিদর্শন করেছেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ড. আতিকুর রহমান মোজাহিদ।

কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ড. আতিকুর রহমান মোজাহিদ সম্প্রতি প্রথম আলো ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত ‘প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা’ পরিদর্শন করেছেন। গত ৩১ মে তিনি পাঠশালার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পরিদর্শনকালে সংসদ সদস্য পাঠশালার শ্রেণিকক্ষ ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন, ‘চরাঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে প্রথম আলো ট্রাস্ট যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শিক্ষার মাধ্যমে একটি প্রজন্মকে দক্ষ ও মানবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।’

পরিদর্শনকালে তিনি শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় শিক্ষকেরা পাঠশালার বিভিন্ন কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির বিষয়ে সংসদ সদস্যকে অবহিত করেন। অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে পাঠশালার ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

পরিদর্শন শেষে সংসদ সদস্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ভবিষ্যতেও শিক্ষাবান্ধব কার্যক্রমে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

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