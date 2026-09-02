অদম্য ইচ্ছার জয়
রাজশাহী থেকে ঢাকার ফুটবল মঞ্চে আলোর পাঠশালার সিজান
দারিদ্র্য আর নানা প্রতিকূলতা থামিয়ে রাখতে পারেনি রাজশাহী আলোর পাঠশালার প্রাক্তন ছাত্র মুশফিক হোসেন সিজানের অদম্য স্বপ্নকে। শৈশবে পাড়ার কাদামাখা মাঠ থেকে শুরু হওয়া তাঁর সেই ফুটবলযাত্রা আজ পৌঁছে গেছে দেশের অন্যতম শীর্ষ ফুটবল মঞ্চ—ঢাকা ফার্স্ট ডিভিশন লীগে।
একটি সীমিত সামর্থ্যের পরিবার থেকে উঠে আসা সিজানের শৈশব মোটেও সহজ ছিল না। বাবা-মাকে নিয়ে টানাটানির সংসার হলেও ফুটবলের প্রতি তাঁর টান ছিল প্রবল। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে নিয়মিত মাঠে অনুশীলন করা এই তরুণ পড়াশোনার পাশাপাশি লালন করতেন একজন পেশাদার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন।
সিজানের এই স্বপ্নের বুনে ওঠার নেপথ্যে বড় ভূমিকা রেখেছে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত 'রাজশাহী আলোর পাঠশালা'। বিদ্যালয়টির আঙিনা কেবল তাঁর পাঠ্যবইয়ের শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তাঁর ভেতরের খেলাধুলার প্রতিভাকে বিকাশ করতে এবং বড় স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। নিয়মিত অনুশীলন, পরিবার ও শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা এবং নিজের কঠোর পরিশ্রমের ফল হিসেবে সিজান আজ ঢাকা ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। খেলার পাশাপাশি তিনি বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নিজের শিক্ষাজীবনও সফলভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন।
সিজানের এই সাফল্য আমাদের পুরো প্রতিষ্ঠানের জন্য এক বিশাল প্রাপ্তি। সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার সঠিক সুযোগ তৈরি করে দিতে প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় পরিচালিত এই বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে।
মুশফিক হোসেন সিজানের এই পথচলা প্রমাণ করে—সঠিক সুযোগ ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতি পেরিয়ে যেকোনো স্বপ্নই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। রাজশাহী আলোর পাঠশালার মাঠ থেকে ঢাকার বড় অঙ্গনে সিজানের এই উত্তরণ আজ হাজারো পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।