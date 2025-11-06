‘সন্তানকে জোর করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানোর পথ থেকে সরে আসতে হবে’

পরামর্শ সভা
‘সন্তানকে জোর করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানোর পথ থেকে সরে আসতে হবে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান ‘সন্তানকে পড়াশোনায় মনোযোগী করতে কী করবেন?’—এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
অনেক ক্ষেত্রেই মা–বাবা তাঁদের পছন্দ–অপছন্দ অবলীলায় সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে ডা. ফারজানা রহমান বলেন, ‘কোনো কিছু চাপিয়ে দিলে সন্তানের মধ্যে তৈরি হতে পারে হতাশা, দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ। এর ফলে দেখা যায়, ভবিষ্যতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সে কোনো একটি বিষয়ে দুর্বল হতেই পারে। কেউ হয়তো গণিতে ভালো করছে না, কিন্তু বাংলায় কিংবা চিত্রাঙ্কনে ভালো করছে। এ ক্ষেত্রে সন্তানের ভালো লাগাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সন্তানকে জোর করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানোর পথ থেকে সরে আসতে হবে।’